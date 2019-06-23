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YSK'dan hatalı mühür kararı

YSK'dan hatalı mühür kararı

23 Haziran 2019 Pazar 14:14
YSK'dan hatalı mühür kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.

Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

AK PARTİ VE CHP'NİN BAŞVURUSU

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AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna birer dilekçe göndermişti.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Recep Özel dilekçesinde, bunların, seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetmişti.

Hadimi Yakupoğlu da bu durumun seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, bu şekildeki zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etmişti.

Son Güncelleme: 23.06.2019 17:19
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ysk Hatalı Mühür
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