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YPG/PKK'ya Ağustos'ta ağır darbe

Türkiye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

YPG/PKK'ya Ağustos'ta ağır darbe

Türkiye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
YPG/PKK'ya Ağustos'ta ağır darbe

Türkiye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, yurt içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor.

Haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe vurdu.

BİR AYDA 125 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos'ta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 672 şüpheliden 56'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti, 10 güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralandı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ağustosta bölücü terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist, 2 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, 3 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme: 02.09.2019 17:57
Anahtar Kelimeler:
Ypg Pkk Darbe
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