Yök Üniversite Kayıt Tarihlerini Uzattı

Ankara, 28 Ağustos 20 (TAK): Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuracak adayların 5 Eylül'e, elektronik kayıt (e-kayıt) olacak adayların ise 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceği bildirildi.
Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.
(AA/FG)