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Yök Başkanı Saraç: "üniversitelerimizde Doluluk Oranları Önemli Kabul Edilecek Düzeyde Arttı"

 

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
Yök Başkanı Saraç: "üniversitelerimizde Doluluk Oranları Önemli Kabul Edilecek Düzeyde Arttı"
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 "(YKS SONUÇLARI) BU YIL DA GEÇEN YIL GİBİ DEVLET, VAKIF, KKTC ÜNİVERSİTELERİMİZDE, LİSANS, ÖN LİSANS, ÖRGÜN, AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZDA, BÜTÜN BAŞLIKLARDA VE KATEGORİLERDE 'DOLULUK ORANLARI' ÖNEMLİ KABUL EDİLECEK BİR DÜZEYDE ARTMIŞTIR" 
 "BU OLUMLU TABLODAN DA CESARET ALARAK İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YİNE 'KALİTE' ODAKLI YİNE 'CESARETLİ' VE YİNE 'KARARLI' YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ"
Ankara, 26 Ağustos 20 : Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YKS sonuçlarına ilişkin, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." bilgisini paylaştı.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin YÖK'ün hazırladığı YKS Yerleştirme Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.
Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Saraç, "yeni YÖK" olarak ilk kez 2018'de uygulanmaya başlanan, YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlamasının bu yılın yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar ürettiğine işaret etti.
Saraç, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." ifadesini kullandı.

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"KALİTE ODAKLI, CESARETLİ VE KARARLI YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ"
2020 YKS yerleştirme sonuçlarının kamuoyu önünde daha önce beyan edilen hedeflere tam olarak uygunluk gösterdiğini belirten Saraç, şunları kaydetti:
"Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. 'Yeni YÖK' artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine 'kalite' odaklı yine 'cesaretli' ve yine 'kararlı' yeni adımlar atacağız.
Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM'nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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Son Güncelleme: 26.08.2020 15:41
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