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Yks Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN:  

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
Yks Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN:  "6-14 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASINDA TERCİHLERİNİ ALDIĞIMIZ 2020-YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR" 
 "ÜLKEMİZİN YARINLARI OLAN DEĞERLİ GENÇLERİMİZ, ÜNİVERSİTE HAYATINA ATTIĞINIZ BU İLK ADIMDA SİZLERE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Ankara, 26 Ağustos 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
SONUÇLAR "HTTPS://SONUC.OSYM.GOV.TR" ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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