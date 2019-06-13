banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90613
ALTIN
252.305
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.4469
EURO
6.6154
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!
banner307

Yks Bu Hafta Sonu Yapılıyor

2 GÜN SÜRECEK SINAVA 2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY GİRECEK

Yks Bu Hafta Sonu Yapılıyor

2 GÜN SÜRECEK SINAVA 2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY GİRECEK

13 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Yks Bu Hafta Sonu Yapılıyor

2 GÜN SÜRECEK SINAVA 2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY GİRECEK

Ankara, 13 Haziran 19 : Türkiye’deki üniversitelere öğrenci alma amaçlı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılıyor.

2 günde 3 oturumda olacak şekilde düzenlenen sınav, Lefkoşa Sınav Merkezi dahil toplam 188 sınav merkezinde gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye ilişkin bilgileri paylaştı.

Aygün, "YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek." dedi.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." ifadelerini kullandı.

 "TYT'YE 2 MİLYON 515 BİN 91 ADAY KATILACAK"

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak 1. oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken salon sayısı 137 bin 803 olacak. TYT'ye 6 bin 609 engelli aday girecek. TYT'de 371 bin 522 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

banner317
Aygün, "16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. AYT'ye 4859 engelli aday girecek. 6 bin 450 bina sınav için hazır olacak. 107 bin 442 salonda sınav gerçekleştirilecek. AYT'de 295 bin 601 kişi görev alacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 137 bin 773 aday sınava girecek. YDT'ye 347 engelli aday katılacak. 871 binada ve 10 bin 17 salonda sınav gerçekleştirilecek. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alacak." diye konuştu.

Aygün, 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısının da 13 bin 19 olduğunu açıkladı.

 "GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 188 sınav merkezimizin Valileri ve Kaymakamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve valilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev alacağını aktaran Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

 "SINAV SONUCU NE OLURSA OLSUN AİLELER EVLATLARININ YANINDA OLMALI"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik, "Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babaların evlatlarının yanında olması gerekir. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün, "Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Gazilerine Adana ve Artvin’de madalya ve berat
Kıbrıs Gazilerine Adana ve Artvin’de madalya ve berat
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da
Akar, Shanahan ile görüştü, rahatsızlığını dile getirdi
Akar, Shanahan ile görüştü, rahatsızlığını dile getirdi
Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz
Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz
“Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim“
“Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim“
Çavuşoğlu-le Drian Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu-le Drian Ortak Basın Toplantısı
Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim
Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz”
Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi
Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi
“Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi“
“Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim