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Yks Başvuruları Başladı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı. 

Yks Başvuruları Başladı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı. 

06 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Yks Başvuruları Başladı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı. 

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları, bugünden itibaren 3 Mart'a kadar alınacak. 

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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

(AA/FEZ)
 

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