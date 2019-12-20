banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Yılmaz:“Müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım“

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım." dedi.

Yılmaz:“Müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım“

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım." dedi.

20 Aralık 2019 Cuma 10:43
Yılmaz:“Müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım“

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya ile yapılan anlaşmaların Kıbrıs'ın geleceği ile de ilgili olduğunu söyledi. 
Libya'da bir iç savaşın devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladığını hatırlattı.
Yılmaz, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu anlaşmaların arkasında durabilmesi için yenilmemesi gerektiğini ifade ederek, AB ülkeleri başta olmak üzere hiçbir ülkenin bu anlaşmadan memnun olmadığını dile getirdi.
Bu anlaşmanın bir şekilde iptal edilmesinin bile söz konusu olabileceğini belirten Yılmaz, bir kazanım elde edilmişken başka unsurların da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Yılmaz, petrol, doğal gaz bulunan Akdeniz'in giderek bir çatışma alanına dönüştüğünü ifade ederek, ileride bir metrekarelik bir alan için ülkelerin savaşabileceğini de savundu.

banner317
Bu konuda Türkiye'nin elini sağlam tutması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin elini güçlendirecek, KKTC ile ilgili bir önerisi bulunduğunu belirtti. Libya ile yapılan anlaşmaların yaşayabilmesi için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Yılmaz, "Madem siz Güney Kıbrıs Rum kesimine ambargoyu kaldırıyorsunuz, madem Akdeniz'de artık bir metrekarelik bir deniz alanı savaş sebebi olacak bir noktaya gidiyor. O zaman bizim de elimizi çabuk tutmamız ve KKTC'yi Kıbrıs Türk devleti olarak dünyaya tanıtmamız, müzakere masasından kalkmamız ve müzakerelere artık kapıyı kapamamız lazım." diye konuştu.
Yılmaz, müzakerelerin KKTC'nin varlığını sulandırdığını iddia ederek, bu anlaşmadan çekilmek ve Kıbrıs Türk Devleti'ni dünyaya tanıtmak gerektiğini bildirdi. "Libya'daki kazanımla KKTC'de bu gelişme olmadığı zaman bunlar çöpe gidecektir." diyen Yılmaz, deniz yetki alanlarının Kıbrıs'ta bir federasyon kurulması durumunda korunamayacağını söyledi.
Bir referanduma gidilerek KKTC halkına da devlet olup olmama isteklerinin sorulabileceğini belirten Yılmaz, bundan sonra halkın iradesinin dünya ile paylaşılabileceğini dile getirdi.
Türkiye'nin Libya'da atılan adımı destekleyecek bu büyük adımı atması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu adım atılmazsa Libya anlaşmasının çöpe atılabileceğini ileri sürdü.
Yılmaz, dünyanın bütün kuvvetlerinin Akdeniz'e yığıldığını ifade ederek, KKTC konusunun ulusal güvenlik haline dönüştüğünü kaydetti.

Son Güncelleme: 20.12.2019 15:56
Anahtar Kelimeler:
Öztürk Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı
Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı
Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu tutuklandı
Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu tutuklandı
Erdoğan: "Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir"
Erdoğan: "Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir"
İstanbul-Ercan uçağında taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı
İstanbul-Ercan uçağında taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı
Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru 26 Aralık'ta
Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru 26 Aralık'ta
TÜRKPA dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a geçti
TÜRKPA dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a geçti
CHP'den ABD'ye “yaptırım“ tepkisi
CHP'den ABD'ye “yaptırım“ tepkisi
Erdoğan: “Gerekirse İHA’ların sayısı daha da artabilir”
Erdoğan: “Gerekirse İHA’ların sayısı daha da artabilir”
Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı
Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim