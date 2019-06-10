Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında biraraya gelecek. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB adaylarının televizyonda ortak canlı yayına çıkması konusunda basın toplantısı düzenledi.

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Yıldırım ile İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de canlı yayınlanacak bir tarışma programına katılacağı, yayının isteyen yayın kuruluşlarının kullanımına açık olacağı belirtildi.

Yayın konusunda 6 maddelik mutabakat metninin hazırlandığı ve eşit süre, eşit soru temelinde tartışmanın moderatörün inisiyatifinde olacağı vurgulandı.

Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, "Sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım'la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk." diye konuştu.

Altay da parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka zaten bir katkısı vardır. " ifadesini kullandı.

Mahir Ünal da "Takdir edersiniz ki genel başkanlar bu süreçte kendi adaylarıyla ilgili çünkü Sayın Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı AK Parti adayı, Sayın Ekrem İmamoğlu da Millet İttifakı CHP adayı. Doğal olarak hem CHP Genel Başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı kaçınılmaz olarak bu sürecin devamında en başından itibaren etkili olmuşlardır." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun, canlı yayında tartışma teklifine, Binali Yıldırım’ın da olumlu yanıt vermesi sonrasında yayının hangi kanalda ve kimin moderatörlüğünde apılacağına dair tartışmalar başlamıştı.

Daha önce iki adayın üzerinde uzlaştığı isim olan Uğur Dündar, Twitter’da paylaştığı bir dizi mesajla böyle bir programda moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı.

Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, canlı yayın gün ve saatinin belli olmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rakibi Binali Yıldırım’a başarılar diledi.Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Binali Yıldırım da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yayının tüm İstanbullular için hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı