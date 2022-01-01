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Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, milli imkanlarla geliştirilen, diğer tanı kitlerine göre kısa sürede ve daha doğru sonuç veren yerli Kovid-19 tanı kitinin, 2022'nin ilk aylarında kullanıma sunulacağını bildirdi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:30
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirilen ve desteklenen Ar-Ge projeleri hakkında bilgi verdi.
TÜSEB bünyesindeki 9 enstitünün sağlık alanında, başta ilaç, aşı, tanı kiti ve tıbbi cihazları içerisine alan Ar-Ge projelerini gerçekleştirdiğini, aynı zamanda üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektörün bu alandaki çalışmalarına destek sağlandığını anlatan Akdoğan, Kovid-19'a karşı şu an kullanıma sunulan TURKOVAC'ın yanı sıra 6 aşı projesinin de devam ettiğine dikkati çekti.
Akdoğan, bu projelerden bir kısmının hayvan deneyleri aşamasında olduğunu belirterek, "Örneğin, 'intranazal' (burundan uygulanan) sprey aşımız var, çok yeni bir teknoloji bu. Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Biz onu Kovid-19 özelinde desteklemeye başlamıştık ama arkasını bırakmayacağız. Çünkü gelecek pandemilere hazırlık açısından kullanımı son derece pratik, üretimi kolay olan bazı teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.


"YERLİ KOVİD-19 TANI KİTİ ÜRÜNE DÖNÜŞME AŞAMASINDA"
Prof. Dr. Akdoğan, aynı zamanda milli imkanlarla yeni bir Kovid-19 tanı kitinin geliştirildiğini söyledi.

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Bu kitin mevcut tanı kitlerine göre çok daha yüksek performansla çalıştığını vurgulayan Akdoğan, "Yerli tanı kitimiz şu anda ürüne dönüşme noktasında. Patent başvuruları, marka tescilleri yapıldı." diye konuştu.


"2022'NİN İLK AYLARINDA DEVREYE GİRMİŞ OLUR"
Akdoğan, yerli Kovid-19 tanı kitiyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin, şu bilgileri paylaştı:
"Ülkemizde özel sektör tarafından geliştirilmiş yerli tanı kitleri var, bunlardan bir tanesinin yaygınlaştırılması, ticarileştirilmesi noktasında destekler vermiştik. Bir de son dönemde TÜSEB olarak kendi bünyemizde de yeni bir yerli Kovid-19 tanı kiti geliştirdik. Farklı parametrelerde yaptığımız değerlendirmelerde bu kitin diğer tanı kitlerinden daha üst bir özelliğe sahip olduğunu, daha kısa sürede, daha doğru sonuç verdiğini gördük. Şimdi bu tanı kitinin Omicron varyantına yönelik versiyonu üzerinde de çalışıyoruz."
Akdoğan, yerli tanı kitinin kullanıma sunulma zamanına ilişkin de "Patentle ilgili başvurunun ardından ilk değerlendirme sonuçları çok olumlu geldi. 2022'nin ilk aylarında devreye girmiş olur." açıklamasında bulundu.
 

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Son Güncelleme: 01.01.2022 13:54
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