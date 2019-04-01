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Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti

YEREL SEÇİMDE EN YÜKSEK OYU AK PARTİ ALDI, ANKARA CHP’YE GEÇTİ

Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti

YEREL SEÇİMDE EN YÜKSEK OYU AK PARTİ ALDI, ANKARA CHP’YE GEÇTİ

01 Nisan 2019 Pazartesi 05:28
Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti

YEREL SEÇİMDE EN YÜKSEK OYU AK PARTİ ALDI, ANKARA CHP’YE GEÇTİ

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Türkiye'de yerel seçimde iki ittifak yarıştı.  AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı 50 İl'de seçimi kazandı (AK Parti 39, MHP 11).  Cumhur İttfakı'nın toplam oy oranı yüzde 51.7 (AK Parti yüzde 44.4, MHP yüzde 7.3) olarak gerçekleşti. 

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 20 ilde belediye başkanlıklarını kazandı.  Bu illerin tümünde CHP adayları ipi göğüsledi.  Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 37.5 (CHP yüzde 30.1, İYİ Parti yüzde 7.5) olarak gerçekleşti.

HDP 8, TKP ise 1 ilde belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.

İstanbul’da resmi sonuç henüz açıklanmadı.

2014'teki yerel seçimlerde AK Parti 48 ili kazanırken, CHP 14 ilin yönetimini almıştı. O dönemki seçimlerde MHP 8 ili, BDP 10 ili ve bağımsız adaylar da 1 ilin yönetmeye hak kazanmıştı.

ANKARA 25 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin başkenti Ankara'da AK Parti 1994'ten beri elinde bulundurduğu belediye başkanlığını kaybetti.  Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş, oyların yüzde 50.9'sını alarak seçimi kazandı.  AKP adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı ise yüzde yüzde 47.1'de kaldı. 

MANSUR YAVAŞ: "KİMSE KAYBETMEMİŞ, ANKARA KAZANMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Ankara'nın yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.

“Bugünden itibaren Ankara’da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır” diyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı, demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı, rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz var olun.”

DEĞİŞEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN BAZILARI

Adana ve Mersin MHP'den CHP'ye, Antalya, Ardahan, Kırşehir, Bolu, Bilecik ve Artvin AK Parti'den CHP'ye, Giresun CHP'den AK Parti'ye, Iğdır BDP'den MHP'ye, Şırnak BDP'den AK Parti'ye, Bitlis BDP'den AK Parti'ye, Ağrı BDP'den AK Parti'ye, Zonguldak CHP'den AK Parti'ye, Kars MHP'den HDP'ye,  Tunceli BDP'den TKP'ye geçti.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 84

Türkiye'deki seçimde toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 47 milyon 784 bin 882'si oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 813 bin 961'i geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,8 oldu.

 

İl sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

 

Adana                       CHP - Millet ittifakı           

Adıyaman                AK Parti       

Afyonkarahisar      AK Parti       

Ağrı                            AK Parti - Cumhur ittifakı           

Amasya                     MHP 

Ankara                      CHP - Millet ittifakı           

Antalya                     CHP - Millet ittifakı           

Artvin                                    CHP - Millet ittifakı           

Aydın                         CHP - Millet ittifakı           

Balıkesir                    AK Parti - Cumhur ittifakı           

Bilecik                        CHP - Millet ittifakı           

Bingöl                                    AK Parti       

Bitlis                           AK Parti - Cumhur ittifakı

Bolu                           CHP - Millet ittifakı           

Burdur                      CHP - Millet ittifakı           

Bursa                         AK Parti - Cumhur ittifakı           

Çanakkale                CHP - Millet ittifakı            

Çankırı                      MHP 

Çorum                       AK Parti       

Denizli                       AK Parti - Cumhur ittifakı            

Diyarbakır                HDP  

Edirne                       CHP - Millet ittifakı           

Elazığ                         AK Parti       

Erzincan                   MHP 

Erzurum                   AK Parti - Cumhur ittifakı           

Eskişehir                   CHP - Millet ittifakı           

Gaziantep                AK Parti - Cumhur ittifakı           

Giresun                     AK Parti - Cumhur ittifakı           

Gümüşhane             AK Parti       

Hakkari                     HDP  

Hatay                         CHP - Millet ittifakı           

Isparta                      AK Parti       

Mersin                      CHP - Millet ittifakı           

İzmir                          CHP - Millet ittifakı           

Kars                            HDP  

Kastamonu              MHP 

Kayseri                      AK Parti - Cumhur ittifakı           

Kırklareli                   Bağımsız      

Kırşehir                     CHP - Millet ittifakı           

Kocaeli                      AK Parti - Cumhur ittifakı           

Konya                        AK Parti - Cumhur ittifakı           

Kütahya                    MHP 

Malatya                    AK Parti - Cumhur ittifakı           

Manisa                      MHP - Cumhur ittifakı     

Kahramanmaraş    AK Parti - Cumhur ittifakı           

Mardin                      HDP  

Muğla                           CHP - Millet ittifakı           

Muş                            AK Parti - Cumhur ittifakı           

Nevşehir                   AK Parti       

Niğde                         AK Parti       

Ordu                          AK Parti - Cumhur ittifakı

Rize                            AK Parti - Cumhur ittifakı           

Sakarya                    AK Parti - Cumhur ittifakı           

Samsun                     AK Parti - Cumhur ittifakı           

Siirt                            HDP  

Sinop                         CHP - Millet ittifakı           

Sivas                          AK Parti       

Tekirdağ                   CHP - Millet ittifakı           

Tokat                         AK Parti

Trabzon                    AK Parti - Cumhur ittifakı           

Tunceli                      TKP

Şanlıurfa                   AK Parti - Cumhur ittifakı           

Uşak                           AK Parti       

Van                            HDP  

Yozgat                       AK Parti

Zonguldak                AK Parti       

Aksaray                    AK Parti       

Bayburt                    MHP

Karaman                  MHP 

Kırıkkale                   AK Parti       

Batman                     HDP  

Şırnak                       AK Parti - Cumhur ittifakı           

Bartın                        MHP 

Ardahan                   CHP   

Iğdır                           MHP - Cumhur ittifakı     

Yalova                       CHP - Millet ittifakı           

Karabük                    MHP 

Kilis                           AK Parti       

Osmaniye                 MHP - Cumhur ittifakı     

Düzce                  AK Parti       

(AA/HBERTURK/FG)

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