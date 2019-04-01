Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti

YEREL SEÇİMDE EN YÜKSEK OYU AK PARTİ ALDI, ANKARA CHP’YE GEÇTİ

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Türkiye'de yerel seçimde iki ittifak yarıştı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı 50 İl'de seçimi kazandı (AK Parti 39, MHP 11). Cumhur İttfakı'nın toplam oy oranı yüzde 51.7 (AK Parti yüzde 44.4, MHP yüzde 7.3) olarak gerçekleşti.

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 20 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. Bu illerin tümünde CHP adayları ipi göğüsledi. Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 37.5 (CHP yüzde 30.1, İYİ Parti yüzde 7.5) olarak gerçekleşti.

HDP 8, TKP ise 1 ilde belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.

İstanbul’da resmi sonuç henüz açıklanmadı.

2014'teki yerel seçimlerde AK Parti 48 ili kazanırken, CHP 14 ilin yönetimini almıştı. O dönemki seçimlerde MHP 8 ili, BDP 10 ili ve bağımsız adaylar da 1 ilin yönetmeye hak kazanmıştı.

ANKARA 25 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin başkenti Ankara'da AK Parti 1994'ten beri elinde bulundurduğu belediye başkanlığını kaybetti. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş, oyların yüzde 50.9'sını alarak seçimi kazandı. AKP adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı ise yüzde yüzde 47.1'de kaldı.

MANSUR YAVAŞ: "KİMSE KAYBETMEMİŞ, ANKARA KAZANMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Ankara'nın yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.

“Bugünden itibaren Ankara’da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır” diyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı, demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı, rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz var olun.”

DEĞİŞEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN BAZILARI

Adana ve Mersin MHP'den CHP'ye, Antalya, Ardahan, Kırşehir, Bolu, Bilecik ve Artvin AK Parti'den CHP'ye, Giresun CHP'den AK Parti'ye, Iğdır BDP'den MHP'ye, Şırnak BDP'den AK Parti'ye, Bitlis BDP'den AK Parti'ye, Ağrı BDP'den AK Parti'ye, Zonguldak CHP'den AK Parti'ye, Kars MHP'den HDP'ye, Tunceli BDP'den TKP'ye geçti.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 84

Türkiye'deki seçimde toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 47 milyon 784 bin 882'si oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 813 bin 961'i geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,8 oldu.

İl sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Adana CHP - Millet ittifakı

Adıyaman AK Parti

Afyonkarahisar AK Parti

Ağrı AK Parti - Cumhur ittifakı

Amasya MHP

Ankara CHP - Millet ittifakı

Antalya CHP - Millet ittifakı

Artvin CHP - Millet ittifakı

Aydın CHP - Millet ittifakı

Balıkesir AK Parti - Cumhur ittifakı

Bilecik CHP - Millet ittifakı

Bingöl AK Parti

Bitlis AK Parti - Cumhur ittifakı

Bolu CHP - Millet ittifakı

Burdur CHP - Millet ittifakı

Bursa AK Parti - Cumhur ittifakı

Çanakkale CHP - Millet ittifakı

Çankırı MHP

Çorum AK Parti

Denizli AK Parti - Cumhur ittifakı

Diyarbakır HDP

Edirne CHP - Millet ittifakı

Elazığ AK Parti

Erzincan MHP

Erzurum AK Parti - Cumhur ittifakı

Eskişehir CHP - Millet ittifakı

Gaziantep AK Parti - Cumhur ittifakı

Giresun AK Parti - Cumhur ittifakı

Gümüşhane AK Parti

Hakkari HDP

Hatay CHP - Millet ittifakı

Isparta AK Parti

Mersin CHP - Millet ittifakı

İzmir CHP - Millet ittifakı

Kars HDP

Kastamonu MHP

Kayseri AK Parti - Cumhur ittifakı

Kırklareli Bağımsız

Kırşehir CHP - Millet ittifakı

Kocaeli AK Parti - Cumhur ittifakı

Konya AK Parti - Cumhur ittifakı

Kütahya MHP

Malatya AK Parti - Cumhur ittifakı

Manisa MHP - Cumhur ittifakı

Kahramanmaraş AK Parti - Cumhur ittifakı

Mardin HDP

Muğla CHP - Millet ittifakı

Muş AK Parti - Cumhur ittifakı

Nevşehir AK Parti

Niğde AK Parti

Ordu AK Parti - Cumhur ittifakı

Rize AK Parti - Cumhur ittifakı

Sakarya AK Parti - Cumhur ittifakı

Samsun AK Parti - Cumhur ittifakı

Siirt HDP

Sinop CHP - Millet ittifakı

Sivas AK Parti

Tekirdağ CHP - Millet ittifakı

Tokat AK Parti

Trabzon AK Parti - Cumhur ittifakı

Tunceli TKP

Şanlıurfa AK Parti - Cumhur ittifakı

Uşak AK Parti

Van HDP

Yozgat AK Parti

Zonguldak AK Parti

Aksaray AK Parti

Bayburt MHP

Karaman MHP

Kırıkkale AK Parti

Batman HDP

Şırnak AK Parti - Cumhur ittifakı

Bartın MHP

Ardahan CHP

Iğdır MHP - Cumhur ittifakı

Yalova CHP - Millet ittifakı

Karabük MHP

Kilis AK Parti

Osmaniye MHP - Cumhur ittifakı

Düzce AK Parti

(AA/HBERTURK/FG)