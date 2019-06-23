banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
Yenikent'te ev yangını
YENİKENT'TE EV YANGINI
Gazimağusa’da 3 tutuklu
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Yine otomobil hırsızlığı
YİNE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI
Çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etti!
Son Dakika
ÇAMAŞIR SUYU İÇEREK İNTİHARA TEŞEBBÜS...
banner307

Yenilenen İstanbul Seçimi

TC İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

Yenilenen İstanbul Seçimi

TC İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

23 Haziran 2019 Pazar 08:12
Yenilenen İstanbul Seçimi

TC İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: "ŞU ANDA TUNCELİ'DE DEVAM EDEN BİR ÇATIŞMA VAR. 2 TERÖRİSTİN KISTIRILDIĞI HABERLERİ ARKADAŞLARIMIZ TARAFINDAN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE İLETİLDİ. İNŞALLAH ONLAR DA OPERASYONLARINI KAZASIZ BELASIZ TAMAMLARLAR. BİR TARAFTAN SEÇİM YAPILIYOR, BİR TARAFTAN DA TÜRKİYE İŞİNİ YÜRÜTÜYOR. HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"

İstanbul, 23 Haziran 19 : TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulunda oyunu kullandı.

banner317
Eşi Hamdiye Soylu ile oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulunda vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu kullandı.

Soylu, seçimlerin İstanbul ve İstanbullu için hayırlı olmasının dileyerek, şunları kaydetti:

"Bir seçim kampanyası oldu. Allah'a şükür olaysız, kazasız ve bugün sabah milletimiz huzur ve güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah başlayan oy kullanma işlemi sorunsuz ve güvenli bir şekilde başladı. İnşallah bugün de yine İstanbullu hemşehrilerimiz, sorun ve güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün bu seçimin huzur içinde geçmesi için çalışmalarını ve gerekli tedbirlerini güvenlik anlamında yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah. Bu sabah, şu anda Tunceli'de devam eden bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri arkadaşlarımız tarafından sabahın erken saatlerinde iletildi. İnşallah onlar da operasyonlarını kazasız belasız tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor. Hayırlı olur inşallah."

(AA/RU/YIL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
Türkiye'den Yunanistan'a “Lozan ihlali“ tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a “Lozan ihlali“ tepkisi
“Yavuz“, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
“Yavuz“, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Akar: “Oldubittilere müsaade etmeyeceğiz“
Akar: “Oldubittilere müsaade etmeyeceğiz“
Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi
Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi
“Yavuz“, Akdeniz'e doğru yola çıktı
“Yavuz“, Akdeniz'e doğru yola çıktı
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları...
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim