Yeni Türkevi, konsolosluk hizmetleri sunmaya başlıyor

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.
Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
25 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.
Son Güncelleme: 25.09.2021 10:22