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Yavuz sondaj gemisi uğurlama programı

Yavuz sondaj gemisi uğurlama programı

20 Haziran 2019 Perşembe 16:35
Yavuz sondaj gemisi uğurlama programı

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  "TÜRKİYE ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA KENDİ ÇIKARLARIYLA BERABER KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN DE ÇIKARLARINI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEKTİR. BUGÜN UĞURLAMA TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YAVUZ GEMİSİ, TÜRKİYE'NİN BU KARARLILIĞININ EN SOMUT, EN NET İFADESİDİR" 

"İNŞALLAH YAKIN BİR ZAMANDA HEM ŞU AN BÖLGEDE BULUNAN FATİH GEMİMİZDEN, HEM DE YAVUZ GEMİMİZDEN MÜJDELİ HABERLER ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğini belirterek, "Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı. 

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Erdoğan, Dilovası'ndaki Belde Limanı'nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi. 

Mesajında, bugün Doğu Akdeniz'e uğurlanan Yavuz gemisine ve mürettabatına üstlendikleri tarihi görevde başarılar dileyen Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC'nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti. 

Erdoğan, uluslararası hukuktan doğan bu hakların korunmasının garantör üç ülkeden biri olan Türkiye'nin de öncelikli görevi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de çıkarlarını savunmayı sürdürecektir. Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun diyerek, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Son Güncelleme: 20.06.2019 19:54
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