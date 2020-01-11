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“Yavuz“ Mersin açıklarında..

 Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

“Yavuz“ Mersin açıklarında..

 Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
“Yavuz“ Mersin açıklarında..

İlk sondaj çalışmasını Mağusa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.
Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

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Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e sondaj yapmak üzere açılacak.

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Gemisi
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