“Yavuz“ Mersin açıklarında..

İlk sondaj çalışmasını Mağusa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.
Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
İlk sondaj çalışmasını Mağusa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.
Son Güncelleme: 11.01.2020 12:17