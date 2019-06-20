TÜRKİYE'NİN "MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI" KAPSAMINDA, DENİZLERDEKİ ARAMA VE SONDAJ FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TPAO TARAFINDAN SATIN ALINAN YAVUZ, KOCAELİ'DEKİ LİMANDAN AYRILDI

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz, Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz, iki römorkör tarafından bağlı bulunduğu Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan çekildi.

Açığa alınan gemi, römorkörlerin ayrılmasıyla Akdeniz'e doğru yola çıktı. Yavuz sondaj gemisine, TCG Fatih Fırkateyni de eşlik ediyor.

Yavuz, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alındı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.