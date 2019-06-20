banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94158
ALTIN
257.398
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3189
EURO
6.5197
Kaçak Hindistanlı tutuklandı
KAÇAK HİNDİSTANLI TUTUKLANDI
Cinayet davası tamamlandı
CİNAYET DAVASI TAMAMLANDI
Girne'de kaçak operasyonu: 9 kişi tutuklandı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

“Yavuz“, Akdeniz'e doğru yola çıktı

“Yavuz“, Akdeniz'e doğru yola çıktı

20 Haziran 2019 Perşembe 16:35
“Yavuz“, Akdeniz'e doğru yola çıktı

TÜRKİYE'NİN "MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI" KAPSAMINDA, DENİZLERDEKİ ARAMA VE SONDAJ FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TPAO TARAFINDAN SATIN ALINAN YAVUZ, KOCAELİ'DEKİ LİMANDAN AYRILDI

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz, Akdeniz'e doğru yola çıktı. 

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz, iki römorkör tarafından bağlı bulunduğu Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan çekildi. 

Açığa alınan gemi, römorkörlerin ayrılmasıyla Akdeniz'e doğru yola çıktı. Yavuz sondaj gemisine, TCG Fatih Fırkateyni de eşlik ediyor. 

banner317
 YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Yavuz, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alındı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. 

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor. 
Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. 
Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Son Güncelleme: 20.06.2019 19:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları...
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları...
Yavuz sondaj gemisi uğurlama programı
Yavuz sondaj gemisi uğurlama programı
Türk Ve Yunan Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
Türk Ve Yunan Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
Dönmez: Yavuz Kıbrıs açıklarındaki  çalışmasını 3 ayda tamamlayacak
Dönmez: Yavuz Kıbrıs açıklarındaki  çalışmasını 3 ayda tamamlayacak
Erdoğan: “Hem Fatih Gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum”
Erdoğan: “Hem Fatih Gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum”
Akar'ın eski yaveri Türkkan'a ağırlaştırılmış müebbet
Akar'ın eski yaveri Türkkan'a ağırlaştırılmış müebbet
Genelkurmay “çatı“ davasında karar: 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet
Genelkurmay “çatı“ davasında karar: 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet
TBMM’de yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
TBMM’de yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
Trabzon'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Trabzon'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim