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Yaşlı adamı telefonla dolandırdılar

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 79 yaşındaki adam, 202 bin lirasını ve 19 bin 600 eurosunu dolandırıcılara kaptırdı.

23 Kasım 2021 Salı 08:40
Yaşlı adamı telefonla dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde yaşayan emekli Enver Temiz'i (79) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis memuru olarak tanıtarak, "FETÖ'nün ağına düştünüz. Bankadaki paranızı kurtaracağız. Onun için emanete almalıyız. Parayı da hayvan karşılığında yatır" diyerek yaşlı adamı ikna etti. Telefon dolandırıcısına inanan yaşlı adam, banka hesabında bulunan 202 bin lirayı dolandırıcının hesabına yatırdı.

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Bir süre sonra aynı şahıs yaşlı adamı tekrar arayarak, "Euron var mı?" diye sordu. "Var" cevabını alan dolandırıcı, "Onu da güvence altına almanız lazım" diyerek verdiği banka hesabına parayı yatırmasını istedi. Belirtilen banka 19 Mayıs ilçesinde olmadığı için aracıyla Samsun'a giderek 19 bin 600 euroyu verilen hesaba yatıran yaşlı adamı bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında beni bekle" dedi. Bunun üzerine aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne 200 metre mesafede aracını park edip beklemeye başlayan Temiz, gelen giden olmayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlatınca dolandırıldığını anladı.

Polis ekipleri yaşlı adamın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Telefonla DolandırmaSamsun
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