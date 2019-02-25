Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104541
ALTIN
227.133
DOLAR
5.3101
STERLİN
6.9412
EURO
6.0322
Kerpiç bina yol içerisine yıkıldı
KERPİÇ BİNA YOL İÇERİSİNE YIKILDI
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Akıncı ve Anastasiadis yarın görüşüyor
AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN GÖRÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Doğu Akdeniz'de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz“
“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK MUTLAKA”
banner282

Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı

Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:37
Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı

Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını "Eşimden ayrılmamı istedi" diyerek bıçaklayan profesörün duruşması ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle ertelendi.

Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan profesör doktor hakkında ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle duruşma ertelendi.

20 Nisan'da Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı Sibel İ. isimli kadın ile yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Fuat Duygulu, araçtan aldığı bıçak ile talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, Prof. Dr. Fuat Duygulu 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR KADIN DURUŞMAYA KATILMADI

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu (49) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kadın Sibel İ.(38) ise duruşmaya katılmadı.

"ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE DE OLMUŞTUK"

49 yaşındaki evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu Eylül ayında görülen duruşmanın ilk celsesinde savunmasında, "4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu'nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi.

"ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ"

Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti" diye savunma yapmıştı.

RAPOR NEDENİYLE DURUŞMA NİSAN AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık hakkında beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Nisan ayına erteledi. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yasak Aşk Yaşadığı Kadını BıçakladıKayseri Bıçakladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı Kuruldu
Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı Kuruldu
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Böylesi ancak filmlerde olur..
Böylesi ancak filmlerde olur..
4 yaşındaki Ceren, kardeşini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Ceren, kardeşini yanmaktan kurtardı
TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop oldu
TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop oldu
Türkiye’de Meclis yeni başkanını seçiyor
Türkiye’de Meclis yeni başkanını seçiyor
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir:
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir: "aşı, Etkinliği Kanıtlanmış En Başarılı Halk Sağlığı Uygulaması"
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor
Simge'nin yeni klibi, üstsüz sahneleriyle olay oldu
Simge'nin yeni klibi, üstsüz sahneleriyle olay oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim