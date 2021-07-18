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Yasa dışı yollardan ele geçirdikleri flamingoların kanatlarını kesmişler

Antalya'da ele geçirilen belgesiz yavru flamingoların kanatlarının kesildiği ortaya çıktı. 32 flamingoya en konulurken flamingoların sahibine 9 bin 337 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 138 bin 848 TL tazminat talebi için işlem başlatıldı.

18 Temmuz 2021 Pazar 21:07
Yasa dışı yollardan ele geçirdikleri flamingoların kanatlarını kesmişler

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışmada 32 adet flamingo ele geçirildi.

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Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkiinde bulunan yavru flamingolarının kanatlarının da kesilmiş olduğu tespit edildi. Flamingoları bulunduran şahıstan yasal belgeleri sorulduğunda ibraz edememesi ve ayaklarında halka olmaması nedenleriyle 32 flamingoya el konularak rehabilite edilmek üzere iki ayrı hayvanat bahçesine yediemin belgesi ile yerleştirildi.

İlgililere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 9 bin 377 TL İdari Yaptırım Cezası düzenlenirken 138 bin 848 TL tazminat hesaplanarak talebi için işlem başlatıldı.

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