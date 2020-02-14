banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121111
ALTIN
306.703
DOLAR
6.0522
STERLİN
7.8848
EURO
6.5612
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

14 Şubat 2020 Cuma 10:58
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

banner317
Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P'nin "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi.

Kaptan pilot M.A. ile uçağı piste indirmeye karar verdiklerini, piste indikten sonra uçağın kaydığını ve kaptan pilotun uçağı tutmaya çalıştığını aktaran yardımcı pilot F.P'nin, kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan, F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

banner335
Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
Apple'ın güvenlik açığını bularak kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Apple'ın güvenlik açığını bularak kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı
Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı'nda Abd'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı'nda Abd'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü
Erdoğan: “Ülkemize saldıran terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor”
Erdoğan: “Ülkemize saldıran terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor”
Çavuşoğlu: “Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek”
Çavuşoğlu: “Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek”
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye Gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye Gitti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Esad Rejimi Ve Rusya'nın Saldırıları Durmalı, Türkiye'nin Yanındayız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Esad Rejimi Ve Rusya'nın Saldırıları Durmalı, Türkiye'nin Yanındayız

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim