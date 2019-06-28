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Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
YARALI GENÇ, KKTC'DEN AMBULANS UÇAKLA...
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Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

28 Haziran 2019 Cuma 07:34
Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜ KKTC'DE EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞMESİ SONUCU KALÇA KEMİĞİ KIRILAN VE SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YARDIM İSTEYEN GENÇ KIZ, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİĞİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alındı.
Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
KKTC'de tedavi altına alınan Karaçoroğlu, imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandı.
Karaçoroğlu'nun Türkiye'ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep'e getirildi.
Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
Nisa Karaçoroğlu'nun üvey babası Osman Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Gaziantep'e getirilmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 28.06.2019 10:44
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