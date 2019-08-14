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Yaralanan arkadaşına yapraklardan "yorgan" yapmış

Bursa'da mangal yapmak için çıktıkları Uludağ'da düşerek yaralanan bir kişi ile yanındaki arkadaşı, AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Yaralanan arkadaşına yapraklardan "yorgan" yapmış

Bursa'da mangal yapmak için çıktıkları Uludağ'da düşerek yaralanan bir kişi ile yanındaki arkadaşı, AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
Yaralanan arkadaşına yapraklardan "yorgan" yapmış

Aşkın Yüksel (49) ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu (52) dün öğle saatlerinde Uludağ'da kırsal Zeyniler Mahallesi ve Kadıyayla mevkisi arasındaki bölgeye mangal yapmak için gitti. Mangalın ardından dağda yürüyüşe çıkan iki kişiden Aşkın Yüksel, düşerek ayağından yaralandı.

Rıdvan Hasanoğlu, arkadaşını kendi imkanlarıyla kent merkezine götürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yüksel'in vücut ısısının düşmesini engellemek için üzerini ot ve yapraklarla kapatan Hasanoğlu, daha sonra cep telefonuyla aradığı yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Ekipler, Uludağ'da yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaştı.

Ot ve yaprakların altından çıkarılan Yüksel'e ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapıldı. Üşüdüğünü söyleyen Yüksel, UMKE ve AFAD ekiplerince alüminyum folyoya sarılarak kent merkezinde bekleyen ambulansa getirildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Yapraklardan Yorgan
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