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Yağmur'a teslim olan kentte sokaklar nehre döndü!

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Apartman girişinde mahsur kalan kadını ise bir kişi sırtında taşıyarak kurtardı.

20 Haziran 2021 Pazar 22:47
Yağmur'a teslim olan kentte sokaklar nehre döndü!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı verilen iller arasında yer alan Tekirdağ yağmura adeta teslim oldu.

CADDELER, SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ

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Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan sağanakla birlikte rögarlar taştı; Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

SIRTINDAN TAŞIDI

Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.

"SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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