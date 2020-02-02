Wuhan'daki Türkler Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

Gözlem altında tutulacaklar

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

MSB'den "Koca Yusuf" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Koca Yusuf" adlı uçağın operasyonu başarılı bir şekilde tamamladığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Wuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Etimesgut Havaalanına indi."

"Vatandaşlarımızı salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphe bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımızın ve kardeş ülke vatandaşlarımızın sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler. Hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bir hastanemizi temin ettik. Hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmiyor" dedi.