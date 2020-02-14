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Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

14 Şubat 2020 Cuma 10:58
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret eden Koca, hastaneden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu kişilerin bugün karantinadaki 14'üncü günü olduğunu belirten Koca, bilim kurulunun önerisi doğrultusunda 3 günde bir numunelerin alındığını, en son dün alınan numunelerin sonuçlarının bu sabah çıktığını, sonuçların negatif olduğunu aktardı.

Bütün tetkiklerin sonuçları için üretilen yerli tanı kiti ile çalışıldığını vurgulayan Koca, herhangi bir koronavirüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebileceklerini belirtti.

Koca, 42 kişi arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı bulunduğunu hatırlatarak, 42 kişinin her biriyle ayrı ayrı görüştüğünü söyledi. Bakan Koca, "Bu süreçte özellikle sabrettiler, hem kendi sağlıkları hem vatandaşımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular." diye konuştu.

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"ŞİMDİDEN 10 BİN TALEP VAR

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "koronavirüs tespiti için üretilen yerli kitle" ilgili bir soru üzerine, kitin Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri doğrultusunda geliştirildiğini aktardı.

Kitin yurt dışına ihracatının yapılabileceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha talepte bulunduğunu söyleyebilirim. Bu kit 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebilen, bugüne kadar bizim sonuçlarımız en erken 4 saat ve 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'da üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreyi daha erkene çekme çalışması içindeler. Kit şu anlamda önemli, hastaları uzun süre bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını başlatmak anlamında önemli olduğunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum yurt dışına bu anlamdaki talepleri karşılamak üzere de bizim USAŞ diye bildiğimiz şirket üzerinden bu pazarlaması da yapılmış olacak."

Kendilerinin de geçen hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladıklarını bildiren Koca, gözlem altında tuttukları son 2 kişinin sonuçlarını da bu hızlı sitemle çalıştıklarını açıkladı.

Koca, "Yerli kitin doğruluk oranı yüzde 100'e yakın. Yüzde 99,6." dedi.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 14:22
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