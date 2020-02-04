banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121531
ALTIN
301.247
DOLAR
5.9768
STERLİN
7.7971
EURO
6.6045
İnsan mı statüko mu?
İnsan mı statüko mu?
Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır!
Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır!
Kangrenleşen Lefkoşa-Girne yolu eylemleri
Kangrenleşen Lefkoşa-Girne yolu eylemleri
Akıncı Düşüşte
Akıncı Düşüşte

Virüslerden korunmak için “el hijyenine dikkat“ uyarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ellerimizi gözümüze, ağzımıza değdirmemeye, daha sık yıkamaya önem vermemiz gerekiyor." dedi.

Virüslerden korunmak için “el hijyenine dikkat“ uyarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ellerimizi gözümüze, ağzımıza değdirmemeye, daha sık yıkamaya önem vermemiz gerekiyor." dedi.

04 Şubat 2020 Salı 12:14
Virüslerden korunmak için “el hijyenine dikkat“ uyarısı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. FÜSUN CÖMERT: "HEM KORONAVİRÜS HEM DİĞER SOLUNUM ENFEKSİYONU YAPAN ETKENLERİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, EL HİJYENİNE DAHA FAZLA DİKKAT EDİLMESİ, ELLERİMİZİ GÖZÜMÜZE, AĞZIMIZA DEĞDİRMEMEYE, DAHA SIK YIKAMAYA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ellerimizi gözümüze, ağzımıza değdirmemeye, daha sık yıkamaya önem vermemiz gerekiyor." dedi.

Cömert, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün aslında yeni bir virüs olmadığını, insanlarda solunum enfeksiyonuna yol açan eski bir virüs olduğunu söyledi.

Koronavirüslerin doğada yaygın olarak bulunan virüsler olduğunu belirten Cömert, "Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyorlar. Her yıl koronavirüsle biz enfekte oluyoruz ama bu korkutucu tabloya yol açtıkları zaman dikkatimizi çekiyor." diye konuştu.

Koronavirüsün farklı canlılarda enfeksiyona neden olabildiğini dile getiren Cömert, "Aslında insanlara hayvanlardan bulaşan bir virüs. Kedilerde, köpeklerde, büyükbaş hayvanlarda, kuşlarda tespit edilmiş. Yarasalar bir özellik arz ediyor koronavirüs için. Yarasalar koronavirüsle enfekte olmuyorlar ama vücutlarında bu virüsü uzun süre bulundurabiliyorlar. Dolayısıyla virüslerin evrim geçirmesi için güzel bir ortam oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

banner317
Cömert, yapılan çalışmalarda SARS ve MERS virüsünün de aslında yarasalardan insanlara bulaştığına dikkati çekerek, "SARS virüsü yarasalardan misk kedilerine, oradan insanlara bulaşmış. MERS virüsü ise yarasalardan develere, develerden insanlara bulaşmış olan bir virüs." bilgisini verdi. 

Söz konusu yeni tip koronavirüsün, SARS virüsüne yüzde 70 benzerlik gösteren bir virüs olduğunu vurgulayan Cömert, "Virüslerde genetik değişiklikler bekliyoruz. Genetik değişiklikler küçük olabiliyor ama mutasyonel değişiklikler birikerek daha büyük duruma geldiklerinde, eskisine göre daha yabancı bir virüs ortaya çıktığında, vücudun buna karşı herhangi bir savunması olmadığından bu şekilde tehlikeli klinik tablolar ortaya çıkabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ELLERİN DAHA SIK YIKANMASINA ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR

Cömert, virüslerin korunma yollarının, hepsinde temel olarak aynı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle solunum yoluna yerleşerek enfeksiyona neden olan viral etkenler, hapşırma ve öksürükle virüsün etrafa damlacıklar şeklinde saçılması ve bu damlacıklara bizim ellerimizle dokunmamız ve sonra da ellerimizi gözlerimize, ağzımıza değdirmemizle bulaşıyor. Hapşırma ve öksürükle havaya saçılan küçük damlacıkların direkt olarak solunmasıyla bulaşıyor. Hem koronavirüs hem diğer solunum enfeksiyonu yapan etkenleri düşündüğümüzde, el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi, ellerimizi gözümüze, ağzımıza değdirmemeye, daha sık yıkamaya önem vermemiz gerekiyor. En temel korunma önlemleri bunlar."

Hapşırma ve öksürme sırasında ağzın mendille kapatılması gerektiğini vurgulayan Cömert, ellere hapşırmamaya, zorunlu durumda hapşırma sırasında dirsek içini kullanmaya dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 04.02.2020 15:30
Anahtar Kelimeler:
VirüsKoronavirüsEl Hijyeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti
Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında
Erdoğan: "Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"
Erdoğan: "Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Türkiye’ye Çin'den gelen uçuşlar Şubat sonuna kadar durdurulacak
Türkiye’ye Çin'den gelen uçuşlar Şubat sonuna kadar durdurulacak
İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
İdlib’de 4 asker şehit oldu
İdlib’de 4 asker şehit oldu
YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi
Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye “sarı yelekliler“ gerekçesiyle ret
Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye “sarı yelekliler“ gerekçesiyle ret

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim