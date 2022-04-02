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Villaya kumar baskını
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Villaya kumar baskını

İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan kumarbazların polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:27
Villaya kumar baskını

İstanbul'da Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

Türkoba Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

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13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.

İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

''RAMAZAN AYINDAN ÖNCE SON KEZ OYNADIK''

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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