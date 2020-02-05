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Van’da Çığ Felaketi... van Bahçesaray\'da Çığ Altında Kalan Ekiplerdeki 25 Kişi Kurtarıldı

Van, 5 Şubat 2020 (.): Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Van’da Çığ Felaketi... van Bahçesaray\'da Çığ Altında Kalan Ekiplerdeki 25 Kişi Kurtarıldı

Van, 5 Şubat 2020 (.): Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:00
Van’da Çığ Felaketi... van Bahçesaray\'da Çığ Altında Kalan Ekiplerdeki 25 Kişi Kurtarıldı

Van, 5 Şubat 2020 (.): Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

ERDOĞAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

(AA/ID/GÜL)  FOTOĞRAFLI 

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