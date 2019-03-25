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Van-Hakkari karayolunda çığ düştü

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü

25 Mart 2019 Pazartesi 15:51
Van-Hakkari karayolunda çığ düştü

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Hakkari kara yolunun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde yola çığ düştü. Kapanan yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yol açma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Van Hakkari çığ
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