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Van'da çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van'da çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 08:27
Van'da çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten yaralı olarak kurtarılanları tedavi gördükleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

İhbarın yapılması üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

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"Kurtarma çalışmalarında ilk etapta operatör kurtarıldı hastaneye kaldırıldı. Ardından bir süre minibüs arandı ve yeri tespit edildi. 5 kişi sağ kurtarıldı, sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonraki çalışmalarda 2 vatandaşımız daha yaralı kurtarıldı ancak biri müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şu anda 5 vatandaşımız vefat etti, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor."

Olay yerinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü aktaran Bilmez, çığın ardından yağan karın tekrar çığ tehlikesi oluşturduğunu vurguladı.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Son Güncelleme: 05.02.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Vanda çığ Felaketi
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