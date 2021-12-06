Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun"

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

"Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik"

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Vali Bilmez'den açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, merkez Tuşba ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

AFAD, jandarma ve 112 ekiplerinin bölgede araştırmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bilmez, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.

Bazı binalarda çatlaklar oluştu

Depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Bölgede artçı depremler devam ediyor. Zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.