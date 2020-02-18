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Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Şubat 2020 Salı 09:00
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. 

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Deprem saat 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi. 

Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Deprem
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