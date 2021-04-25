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Uzay on yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

Geçtiğimiz gün Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 4 astronotunu taşıyan “Crew Dragon” mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasıyla birlikte uzaydaki astronot sayısı 11’e yükseldi. On yıl aradan sonra en kalabalık nüfusa ulaşan uzayda fotoğraf çektiren 11 mürettebat ile ilgili konuşan Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa, Covid salgınına atıfta bulunarak, "Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum" dedi.

25 Nisan 2021 Pazar 21:41
Uzay on yılın en kalabalık günlerini yaşıyor
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Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiği, geçtiğimiz gün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

Geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan mekiğin, Hint Okyanusu'nun 420 kilometre yukarısındaki yörüngedeki mevziye bağımsız bir şekilde yerleştiği bildirildi.

ABD, Fransa ve Japonya’yı temsil eden astronotların uzay istasyonunda 6 ay kalacakları belirtilirken Uzay istasyonu komutanı Shannon Walker, 4 astronota, geldikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kasım 2020'de Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatı ile uzaya göndermişti.

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"Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaşmıştı. 2020 Mayıs’ta da 3 astronot uzaya gitmişti.

ABD, Rusya, Japonya ve Fransa'yı temsil eden tüm astronotlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa, Covid salgınına atıfta bulunarak, "Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum" dedi.

Yapılan açıklamada, Kasım 2020'de uzaya giden "Crew-1" adlı uzay mekiğinin kısa bir süre içerisinde dünyaya ddöneceği bildirildi.

Uzay'daki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu.

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