Uysal’dan Erdoğan’a ‘döviz bozdurun’ yanıtı: Siz önden buyurun

TC Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşlara yastık altındaki dövizlerini bozdurma çağrısı yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Uysal, ‘'Önce haksız kazanılmış ‘kirli paralar' yastık altından, kasalardan, off-shore hesaplardan çıksın'' diyerek şunları söyledi:

GÖZÜNÜ DİKMİŞ

– Sayın Erdoğan vatandaşın cebindekini aldığı yetmedi, şimdide yastık altındakine gözünü dikmiş. Dün bir çağrı yaparak, yastık altında dövizi bulunan, bankada dövizi bulunan vatandaşlarımızı, yeni ekonomi programı diye takdim edilen, bu imkânlardan yararlanmak için piyasaya çıkarmalarını tavsiye etmiş.

KİRLİ KAYNAKLAR

– Bunca zaman uyguladıkları politikalara inanarak, geçmişte yapılan çağrılara güvenerek, yastık altındaki dövizlerini bozanların ne kadar kaybettiği ortadadır. Bugün de böyle bir çağrıyı vatandaşa yapmak yerine, öncelikli olarak bu süreç içerisinde kirli kaynaklardan haksız bir şekilde elde edilmiş, yastık altında off-shore hesaplarda, bankalarda duran kaynakların, bu dövizlerin ortaya çıkması çok daha önemli olur. O açıdan önden buyurun beyler diyoruz.