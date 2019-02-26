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Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı

Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı

26 Şubat 2019 Salı 09:34
Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı

Hatay'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K.'nin öğretmenlerine üvey babasından işkence gördüğünü anlatması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızı G.K.'ye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.H., tutuklandı.

AYAKLARINI ÖPTÜRÜYORMUŞ

İlçe merkezindeki ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K., üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darbedildiğini, banyoya kilitlendiğini ve yine üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

G.K.'nin öğretmenlerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan H.H., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 10:42
Anahtar Kelimeler:
Kızına Işkence Eden üvey Baba
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