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Usta oyuncunun evlat acısı

26 Ekim'de beyin kanaması geçiren Çetinel, bugün hayatını kaybetti.

04 Kasım 2022 Cuma 13:00
Usta oyuncunun evlat acısı

Türkiye Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel ile 2021 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. 26 Ekim'de beyin kanaması geçiren Çetinel, bugün hayatını kaybetti.  

Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, altına şu notu düştü:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.
Mekanın cennet olsun"


Elif Alara Çetinel 40 yaşındaydı...

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