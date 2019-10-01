banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103630
ALTIN
270.207
DOLAR
5.7125
STERLİN
6.9644
EURO
6.2266
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
2 yaşındaki çocuğuna çarptı...
2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA ÇARPTI...

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

01 Ekim 2019 Salı 11:56
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

Türkiye'de, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

banner317
Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Son Güncelleme: 01.10.2019 15:55
Anahtar Kelimeler:
Tarık Ünlüoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“meme Kanseri Tedavisi Olan Bir Durumdur“
“meme Kanseri Tedavisi Olan Bir Durumdur“
Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor
Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor
Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
41 yat Hatay'dan denize açıldı..
41 yat Hatay'dan denize açıldı..
Oktay: Hasarlı bina sayısı 473
Oktay: Hasarlı bina sayısı 473
İstanbul'daki 14 Okulda, Depremin Ardından Eğitime 1 Gün Ara
İstanbul'daki 14 Okulda, Depremin Ardından Eğitime 1 Gün Ara
İstanbul’da dünkü depremin ardından 140’tan fazla artçı sarsıntı oldu
İstanbul’da dünkü depremin ardından 140’tan fazla artçı sarsıntı oldu
Çavuşoğlu'ndan New York'ta yoğun diplomasi trafiği
Çavuşoğlu'ndan New York'ta yoğun diplomasi trafiği
Depreme yönelik “hayat kurtaran“ uyarılar
Depreme yönelik “hayat kurtaran“ uyarılar
Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir
Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim