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Ürünlerde "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlayacak

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili TC Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 09:36
Ürünlerde "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."

Her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Türkiye" ibaresi kullanılacak

Bu kapsamda, ihraç ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacak.

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Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye markası" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ifadesi kullanılacak" sözlerine yer verdi.

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