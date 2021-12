Ürünlerde "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlayacak

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili TC Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.