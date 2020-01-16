banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122141
ALTIN
294.344
DOLAR
5.8868
STERLİN
7.6775
EURO
6.5664
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
45 gün cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA

Ünüvar, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmeler yaptı

TC Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Akdeniz bizim denizimizdir. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bizim için çok önemli. Onun mücavir alanında doğal gaz kaynakları var ve KKTC’nin haklarını bizim korumamız lazım. Bunun için sondaj yapmamız lazım, Libya ile Türkiye arasında denizden bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım” dedi.

Ünüvar, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmeler yaptı

TC Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Akdeniz bizim denizimizdir. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bizim için çok önemli. Onun mücavir alanında doğal gaz kaynakları var ve KKTC’nin haklarını bizim korumamız lazım. Bunun için sondaj yapmamız lazım, Libya ile Türkiye arasında denizden bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım” dedi.

16 Ocak 2020 Perşembe 08:01
Ünüvar, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmeler yaptı

TC Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Ünüvar, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Sosyal Tesislerinde gençlerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, gençlerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
İleride yerlerini gençlere bırakacaklarını hatırlatan Ünüvar, "Zaman zaman da gençlerimizle ilgili birtakım şeyler söyleniyor. 'Bu gençlik nereye gidiyor?' şeklinde. Ben 15 Temmuz'a kadar gençleri hep geleceğin teminatı olarak tasvip ettim. Hep o sıfatla andım ama 15 Temmuz'da gördüm ki, gençler sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatı. O gün bizler TBMM'ye koşarken gençlerimiz halkımızla beraber sokağa koştu. O günden sonra gençlerimize geleceğin teminatı demiyorum. Gençlerimiz bugünümüzün de teminatı." diye konuştu.

 LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'YLE İMZALANAN MUTABAKAT   
Ünüvar, şu anda Libya ile yaşanan bir sürecin olduğunu anımsatarak, ana muhalefet liderinin "Biz niye Libya'dayız, ne işimiz var?" diye sorduğunu aktardı.

banner317
"Akdeniz bizim denizimizdir" diyen Ünüvar, şunları kaydetti:
"Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bizim için çok önemli. Onun mücavir alanında doğal gaz kaynakları var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını bizim korumamız lazım. Bunun için sondaj yapmamız lazım, Libya ile Türkiye arasında denizden bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım. Dün Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Rusya'da bir görüşme yaptı. Sonra Berlin süreci var, bunu takip etmemiz lazım. Devlet yönetimi bir doktorun hastasıyla ilgili münasebeti gibi."    

 

Son Güncelleme: 16.01.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Necdet ünüvarLibya Mutabakatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Sahada gücümüzü göstermek zorunda kaldık”
Çavuşoğlu: “Sahada gücümüzü göstermek zorunda kaldık”
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Türkiye’de Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı
Türkiye’de Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı
Kanserle mücadelede önemli gelişme
Kanserle mücadelede önemli gelişme
Küresel ısınma sofradaki balık çeşitliliğini tehdit ediyor
Küresel ısınma sofradaki balık çeşitliliğini tehdit ediyor
Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı
Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı
Libya'da Ateşkes Metnini Serrac İmzaladı, Hafter Süre İstedi
Libya'da Ateşkes Metnini Serrac İmzaladı, Hafter Süre İstedi
Erdoğan: “Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum”
Erdoğan: “Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum”
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı
Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim