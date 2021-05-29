banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum'un, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:17
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
banner337

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

banner341
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ
Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeİlker AksumTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de karantina süreleri uzadı
Türkiye’de karantina süreleri uzadı
Türkiye’de 8 bin 426 pozitif, 183 can kaybı
Türkiye’de 8 bin 426 pozitif, 183 can kaybı
Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Robinson Ziya dede adasına kavuştu
Robinson Ziya dede adasına kavuştu
Türkiye’de 1 haftada uygulanan aşı miktarı 2 milyon dozu aştı
Türkiye’de 1 haftada uygulanan aşı miktarı 2 milyon dozu aştı
Volkanik dağın eteklerinden toplayıp tanesini bin liradan satıyor
Volkanik dağın eteklerinden toplayıp tanesini bin liradan satıyor
Tiyatro dünyasının acı kaybı!
Tiyatro dünyasının acı kaybı!
Acun Ilıcalı'nın acı günü
Acun Ilıcalı'nın acı günü
Türkiye'de 7 bin 839 yeni vaka!
Türkiye'de 7 bin 839 yeni vaka!
Volkan Konak'ın büyük gururu
Volkan Konak'ın büyük gururu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim