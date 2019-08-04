Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosu bugün bir acı kayıp daha yaşadı. Ünlü oyuncu Cengiz Sezici bu sabah hayatını kaybetti. Sezici, birçok sinema filmi, tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol almıştı. Sezici, son olarak 'Söz' dizisinde oynamıştı.

Cengiz Sezici kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi.

Yer aldığı projeler

Kurtlar Vadisi Pusu - 2014-2015 - Settar Zazaoğlu

Kaçak - 2013-2014 - Nihat Cabbar (Bici Nihat)

Geniş Aile - 2011 - Konuk Oyuncu

Keşanlı Ali Destanı - 2011

Kül ve Ateş 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine[1] 2008

Yersiz Yurtsuz 2007

Zeynep'in Sekiz Günü 2007

Ver Elini İstanbul - 2005

Kırık Kanatlar - 2005

Aşka Sürgün - 2005

Gülizar - 2004

Bir Aşk Hikâyesi - 2004

İki Genç Kız - 2004

Kurşun Yarası - 2003

Emanet - 2002

Hastayım Doktor - 2002

Can Ayşecik - 2000

Bedel - 2000

Ver Elini Kayınço - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Zilyoner - 1999

Üçüncü Sayfa - 1999

Ayşecik - 1998

Aynalı Tahir - 1998

İlişkiler - 1997

Kış Çiçeği - 1996

Ali / Sakın Arkana Bakma - 1996

Zehra Ana - 1996



Evdekiler - 1995Sen de Gitme Triandafilis - 1995Uyuşturucu - 1994Sessiz Çığlık - 1994Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar - 1993Rumuz Sev Beni - 1993İftira - 1993Issızlığın Ortası - 1991Siyabend-ü Xece - 1991Eskici Ve Oğulları - 1990Kiraz Çiçek Açıyor - 1990Zavallı - 1990Çingene - 1989Gülen Adam - 1989Kırmızı Gece - 1988Aşıksın - 1988Yeter - 198872. Koğuş - 1987Anayurt Oteli - 1987Babamız Eğleniyor - 1987Alnımdaki Bıçak Yarası - 1987Vurgun - 1987Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986Çalıkuşu - 1986Gün Akşam Oldu - 1986Seher Vakti - 1986Son Urfalı - 1986Karanfilli Naciye - 1984Balayı - 1984Selvi Boylum Al Yazmalım - 1977