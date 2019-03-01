Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu

Ağrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Meryem Önkür, doğup, büyüdüğü köyüne muhtar adayı oldu. Meryem'in seçimlerde 5 erkek rakibi bulunuyor.

Ağrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Meryem Önkür (25), doğup, büyüdüğü köyüne muhtar adayı oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 200 hane ve 550 seçmeni bulunan Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü Meryem Önkür, 31 Mart yerel seçiminde 5 erkek rakibiyle yarışacak. Üniversite öğretimi bitince köyde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanına dönen ve onlara yardımcı olan Önkür, köyünün sorunlarını görünce muhtar adayı olmaya karar verdi.

"KÖYÜMÜN SORUNLARINI GÖRÜNCE MUHTAR ADAYI OLMAYA KARAR VERDİM"

Doğubayazıt ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olan Meryem Önkür, "3 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladım. İş bulamayınca köye döndüm ve hayvancılıkla uğraşan aileme yardımcı oluyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim. Aday olunca Doğubayazıt ilçesinde ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 5 erkek rakibim var. Bayanların sorunlarını duyurmak istiyorum. Elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya adayım. Halk destek verirse bu köyde birçok güzelliğe beraber imza atacağız" diye konuştu.

"GÜVENİYOR VE DESTEKLİYORUZ"

Köyde yaşayan Emine Karakuş, Meryem Önkür'ü desteklediklerini belirterek, "İnşallah kazanır, bu köyün ve kadınların sesi olur. Güveniyor ve destekliyoruz" dedi.

Meryem'i kendisinin de desteklediğini söyleyen Mustafa Yıl ise "Üniversite mezunu kadının köy muhtarı adayı olması bizi son derece mutlu etmiştir. Biz de elimizden gelen her şeyi kendisi için yapacağız" diye konuştu.