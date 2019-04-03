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Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“

Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:34
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“

YAVUZ: “(EKREM İMAMOĞLU) SEN SEÇİLDİĞİNE NEREDEN KANAAT GETİRİYORSUN?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?" değerlendirmesini yaptı. 

Ünal, Twitter hesabından, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı: 

"Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. 'YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'Ben başkanım' diyerek meseleyi oldubittiye getirmemektir."

YAVUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı açıklamada, "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?" dedi.

Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz." ifadesini kullandı.
"Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir." diye konuştu.

Yavuz, "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bizimkisi reddedildi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz ne lahana turşusu." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 03.04.2019 14:53
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