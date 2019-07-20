Ulusal Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması Onaylandı

Ankara, 20 Temmuz 19 (.): Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 23 Şubat 2017'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ve Ankara'da 23 Ocak 2019'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Türkiye'de Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk anlaşma ile iki ülke sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla hizmet akdi ile çalışanlar, hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar ve kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalarına ilişkin mevzuat esasları belirlendi.

İkinci anlaşmayla ise Türkiye ve KKTC yetkili makamlarınca tanzim edilen sürücü belgesi/sürüş ehliyetine sahip olan ve diğer taraf ülkede turistik amaçla bulunan veya transit geçiş yapan ticari araç sürücülerinin sürücü belgesi/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması sağlanıyor.

(AA/ID/YIL)

