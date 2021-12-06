Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle mahsur kaldı.

Amatör dağcılar, cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istedi. Ekipler, mahsur kalan kişilerin yerini telefon sinyalinden tespit etti.

Yaklaşık 14 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan amatör dağcılara ulaşıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kurtarma ekiplerinin zorlu iklim koşullarında yürütülen çalışmalar sonucunda Uludağ'daki 3 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştığını açıkladı.

"Üç kişinin de sağlık durumları iyi"

Vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Canbolat, "Üç kişinin de sağlık durumları iyi. Herhangi sorunları gözükmüyor. Ekipler durumu değerlendiriyor. Gün ışıdıktan sonra dönüş yoluna geçilebilir" dedi.

Amatör dağcılar mahsur kalmıştı

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan 3 amatör dağcı Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için mahsur kalmış, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişlerdi. Telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı.