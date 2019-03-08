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Uluçay: “spor Ambargosunun Kalkması İçin Verilen Uğraş Sabırla Yürünmesi Gereken Bir Yol”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, FUTBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Uluçay: “spor Ambargosunun Kalkması İçin Verilen Uğraş Sabırla Yürünmesi Gereken Bir Yol”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, FUTBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

08 Mart 2019 Cuma 14:20
Uluçay: “spor Ambargosunun Kalkması İçin Verilen Uğraş Sabırla Yürünmesi Gereken Bir Yol”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, FUTBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, spor ambargosunun kaldırılması için verilen uğraşın, sabırla yürünmesi gereken bir yol olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) heyetini kabul etti.

SERTOĞLU: “MECLİS BAŞKANI’NIN FUTBOLA İLGİSİ BİZDE BÜYÜK MEMNUNİYET YARATTI”

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki görüşmede ilk sözü alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Meclis Başkanı’nın futbolla bu kadar ilgili olmasının alışılagelmiş bir durum olmadığını ifade ederek, bu durumun kendilerinde büyük memnuniyet yarattığını belirtti.

Ülke gençliğinin önünün açılması ve spor ambargosunun kaldırılması yönünde Meclis ve ekibinin dış temaslarda yürüttüğü çalışmaları çok anlamlı bulduklarını ve kendilerine büyük bir destek verdiklerini söyleyen Sertoğlu, bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Sertoğlu, “İnşallah el birliğiyle ülke gençliğini hak ettiği yere getiririz” dedi.

ULUÇAY: “FEDERASYONUN EFORUNU TAKDİR EDİYORUM… SABIRLA İZLENMESİ GEREKEN  BİR YOL”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin spor ambargosundan kurtulabilmesi, futbol ile ilgilenen gençlerin uluslararası arenalarda müsabakalara katılabilmesi için yıllardır çok büyük emekler verildiğine vurgu yaparak bu konuda federasyonun ortaya koyduğu eforu takdir ettiğini ifade etti.

Bunun, sabırla izlenmesi gereken bir yol olduğuna işaret eden Uluçay, Kıbrıs Türk halkının halihazırda bu mücadeleyi sabırlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkına uygulanan spor ambargosunun kaldırılmasının Meclis heyetlerinin katıldıkları uluslararası toplantılarda üzerinde önemle durdukları bir konu olduğunu belirterek bu konuda bir yol kat edilebilirse ülkenin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Bu yolu yürürken her zaman Futbol Federasyonu’yla birlikte hareket edeceklerini ifade eden Uluçay, birlikte, paralel yapılacak çalışmalarla arzu edilen sonuçları almayı arzuladıklarını söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay’ın Futbol Federasyonu heyetiyle görüşmesinde UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada’nın yanı sıra KTFF Asbaşkanı Orçun Kamalı ve 2. Asbaşkan Oktay Çocuk da yer aldı.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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