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Uçakta Taşkınlık Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklanan Kadının 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İstanbul, 25 Aralık 19 : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan KKTC\'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın yolcu hakkında,

Uçakta Taşkınlık Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklanan Kadının 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İstanbul, 25 Aralık 19 : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan KKTC\'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın yolcu hakkında,

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:21
Uçakta Taşkınlık Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklanan Kadının 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İstanbul, 25 Aralık 19 : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın yolcu hakkında, "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nikar D'nin, 18 Aralık tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen-Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu ve davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engellediği vurgulanan Nikar D'nin, kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarıldı.

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Sanığın savcılıkça alınan ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtildi.

İddianamede, olay günü uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nikar D.'nin, bu şekilde "cebir tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlemekten 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Nikar D. belirlenecek tarihte hâkim karşısına çıkacak.

(AA/RU/GÜL)
 

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