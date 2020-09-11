banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
467.081
DOLAR
7.4514
STERLİN
9.6018
EURO
8.8301
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Türkye’de İzolasyondan Kaçanlar Yurtlarda Karantinaya Alınacak

Ankara, 11 Eylül 20 (TAK): Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

11 Eylül 2020 Cuma 14:51
Türkye’de İzolasyondan Kaçanlar Yurtlarda Karantinaya Alınacak
banner337
banner351

Ankara, 11 Eylül 20 (TAK): Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar ve inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmasında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığına işaret edildi.

banner341
İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.

İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar görev paylaşımına göre çalışacak. Buna göre, yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonlara personel takviyesi yapılacak.

 (AA/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Dışişleri Bakanlığından
Türkiye Dışişleri Bakanlığından "med7 Zirvesi Ortak Bildirisi"ne Tepki
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
İstanbul'da 6 Pitona El Konuldu
İstanbul'da 6 Pitona El Konuldu
Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "macron'un Açıklamaları Kendi Acziyetinin Ve İçinde Bulunduğu Çaresizliğin Dışa Vurumu"
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim