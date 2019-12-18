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Türkpa Dönem Başkanlığı Türkiye\'den Azerbaycan\'a Geçti

Bakü, 18 Aralık 19 : TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov\'a devretti.

Türkpa Dönem Başkanlığı Türkiye\'den Azerbaycan\'a Geçti

Bakü, 18 Aralık 19 : TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov\'a devretti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Türkpa Dönem Başkanlığı Türkiye\'den Azerbaycan\'a Geçti

Bakü, 18 Aralık 19 : TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'a devretti.

Başkent Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Meclis Başkanları Toplantısı'na, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı.

Toplantıyı açan TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA'nın her geçen yıl güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şentop, 11. yaşını dolduran ve uluslararası bir kuruluş olarak önemli bir tecrübe ve birikim sahibi olan TÜRKPA'nın gelecekte de bugün olduğundan daha büyük hizmetler yapacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyada barış ve huzurun hakim olması gayesiyle, Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınmaya ulaşmasını arzu ediyoruz. Bunun için aramızda her alanda ilişkilerimizin ve iş birliğimizin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Yalnız iyi günde değil, kötü günde de yan yana duruyoruz. Bunun en güzel örneğini, ekim ayında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi'nde gördük. Türkiye'nin bölgeye barış ve istikrar getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen destek bizim için çok anlamlıdır."

Bugün yapılacak genel kurul toplantısına Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetlerinin davet edilmesinden de memnuniyet duyduklarını dile getiren Şentop, TÜRKPA'nın yakın gelecekte tüm bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında birleştireceğini umduğunu söyledi.

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Şentop, konuşmasının ardından başkanlığı simgeleyen tokmağı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov'a takdim ederek, TÜRPA Dönem Başkanlığını Azerbaycan'a devretti.

 "TÜRK DEVLETLERİNİN BİRLİĞİ İÇİN YAPILACAK ÇOK İŞ VAR" VURGUSU

Başarılı dönem başkanlığı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür eden Asadov, Azerbaycan'ın da dönem başkanlığında TÜRKPA'nın amaçlarının hayata geçirilmesi için gerekli tüm adımları atacağını vurguladı.

Asadov, üye ülkelerin yasalarının daha iyi hale getirilmesi, model yasaların hazırlanması, komisyonların faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve parlamento sekreterlikleri arasında tecrübe paylaşım programlarının devam ettirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Kazakistan Meclisi Başkanı Nigmatulin de Türk devletlerinin birliği için yapılacak çok iş olduğunu, üye ülkelerin bu birliğin sağlanması için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Cumabekov da TÜRKPA'nın Türk dili konuşan ülkelerin birliği ve halkların dostluğunun pekiştirilmesi açısından yapıcı güç olduğunu ifade etti.

Cumabekov, TÜRKPA üyelerinin, halklarının ve devletlerinin aydınlık geleceği için daha büyük işler yapmalarının zaruri olduğunu belirtti.

(AA/AK/GÜL) 

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