Türkiyeyi ayağa kaldıran kadın cinayeti....

Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren eski eşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'deki bir kafede meydana geldi.

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandiği 38 yaşındaki Emine Bulut ve 10 yaşındaki kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı.



F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayete tanık olan küçük kız ise psikolog gözetiminde yakınlarının yanında tutuluyor.

HAKARET ETTİ BAHANESİ



Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı."

JET İDDİANAME

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta 38 yaşındaki Emine Bulut'un boşandığı eşi F.V. (43) tarafından öldürülmesi olayı sonrası etkin ve hızlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine katil zanlısı F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının mahkemeye gönderildiği ifade edildi.İddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada, Emine Bulut'un otopsisine ait olduğu iddia edilen birtakım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktulenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasında gizlice çekildiği anlaşılmıştır. Maksatlı paylaşımlar yaparak soruşturma gizliliğini ihlal edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Emine Bulut'un ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayımlanmaması hususunda Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince erişimin kısıtlanması ve yayımlanmamasına yönelik kararların alındığı anımsatılan açıklamada, alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

ESKİ EŞİNİN BIÇAKLADIĞI EMİNE BULUT'UN ÖLMEDEN ÖNCEKİ FERYADI

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

Emine Bulut'un son anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması infiale yol açtı. Toplumun her kesiminden Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili tepki yağdı.

NTV